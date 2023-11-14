Вашингтон, 14 ноября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Позиция Конгресса США не выделять дополнительные средства на оказание помощи Украине с каждым днём сокращает возможности американской стороны по соответствующей поддержке Киева. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

The White House Джейк Салливан

Он отметил, что Соединённым Штатам становится всё сложнее действовать в указанном направлении. При этом Салливан подчеркнул, что США всё же пока способны поставлять Украине оружие, которое её необходимо.

Вместе с тем, по словам помощника, одобрение дополнительного пакета финансирования позволило бы американским властям предоставлять помощь Киеву «на более устойчивой основе». Он добавил, что «окно возможностей» для Белого дома в указанном вопросе «закрывается», и этот эффект со временем будет только усиливаться.

При этом Салливан не стал назвать конкретной срока, в течение которого США израсходуют все средства, предначертанные для поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у американского правительство закончились все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Киеву. Она также рассказала, что такая ситуация заставляет Вашингтон сокращать военные поставки для ВСУ.

7 ноября газета The Wall Street Journal написала, что группа республиканцев из сената Конгресса США выдвинула условие для поддержки запроса Белого дома на одобрение пакет помощи Израилю и Украине. Сенаторы в обмен на свою поддержку потребовали отказаться от приёма заявлений о предоставлении убежища на южной границе Соединённых Штатов.