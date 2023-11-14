Каир, 14 ноября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Вторая группа российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, отправлена в Каир на автобусах. Об этом 13 ноября сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Уточняется, что всего от пункта пропуска «Рафах» отправлены в Каир 99 граждан России, в том числе 43 ребёнка. В оперативном штабе всё подготовлено к приёму граждан, им будет оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первая группа пассажиров, прилетевших в московский аэропорт «Домодедово» эвакуационным рейсом из Каира, покинула зону таможенного контроля. На Родину прибыли 70 российских граждан.

Заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских граждан планируется доставить на Родину из сектора Газа в течение недели.