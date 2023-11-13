Москва, 14 ноября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Лечебно-диагностический комплекс московской городской онкологической больницы № 62 собираются открыть в 2025 году в Сколково, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на его официальном сайте.

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Глава города ознакомился с ходом строительства объекта. Собянин отметил, что здания действующего комплекса онкобольницы морально устарели, а само место, где они находятся, не позволяет провести масштабную реконструкцию.

Мэр Москвы также отметил, что работы по строительству нового основного корпуса в Сколково завершены на 60%, а возведение вспомогательного корпуса только началось. В администрации города уточнили, что в состав нового комплекса войдут два корпуса — амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный.

Их общая площадь составит более 60 тыс. кв. м. В амбулаторно-стационарном корпусе будет располагаться 525 коек, а в операционно-реанимационном — 26.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в Костроме начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Учреждение позволяет выявлять и лечить онкологические заболевания на ранней стадии.

24 октября 2023 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что до конца года в Туле появится онкологический центр. Его откроют раньше срока.

Глава региона также проинспектировал строительство объекта. Министр здравоохранения области Михаил Малишевский в свою очередь сообщил, что в онкоцентре будут работать 245 врачей и 400 медицинских работников среднего звена.