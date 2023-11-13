Джакарта, 14 ноября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Перемирие в секторе Газа призвал обеспечить президента США Джозефа Байдена индонезийский лидер Джоко Видодо 13 ноября на встрече в Белом доме.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Индонезия обращается к США с призывом сделать больше, чтобы остановить зверства в секторе Газа и добиться прекращения огня ради сохранения людей», — заявил Видодо.

Президент Индонезии отметил, что США являются одними из самых важных партнёров и поэтому Индонезия хочет, чтобы партнёрство способствовало миру и безопасности регионально и глобально.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Индонезии Видодо в ходе выступления на второй сессии саммита G20 призвал мировое сообщество остановить все войны и вооружённые конфликты для достижения мирного будущего.

Кроме того, Видодо призвал мировое сообщество отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся.