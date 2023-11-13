Белград, 14 ноября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского клуба «Спартак» из Суботицы. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе команды.

Michel perm Александр Кержаков

«Александр Кержаков больше не тренер «Спартака». На состоявшейся сегодня встрече клуб и наставник расторгли договор и расстались на дружеском тоне», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что изменение в тренерском штабе, по мнению руководства клуба, на данный момент является лучшим решение для команды для выхода из кризиса.

После 14 сыгранных туров сербской Суперлиги сезона 2023/24 «Спартак» из Суботицы с пятью победами и 16 набранными очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. При этом прошлый сезон команда завершила на 13-й позиции.

Как передавало ИА Регнум, Александр Кержаков возглавил «Спартак» 17 июня текущего года. Контракт был рассчитан на один год с опцией продления ещё на один сезон. Ранее бывший футболист возглавлял кипрскую «Кармиотиссу» и российские «Томь» и «Нижний Новгород».