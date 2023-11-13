Вашингтон, 14 ноября, 2023, 02:07 — ИА Регнум. США на сегодняшний день не готовы анонсировать возможные встречи с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

Dmthoth Страны АТЭС

На вопрос о возможности проведения встреч с российской делегацией на саммите АТЭС в Сан-Франциско представитель Госдепа США уточнил, что на сегодняшний день американскому ведомству нечего анонсировать или объявить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей, США будут рассматривать Россию как полноправного участника саммита АТЭС, который проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

США 7 ноября передали приглашения на саммит АТЭС всем участникам мероприятия, включая Россию. Кроме того, власти США пообещали проделать всю необходимую работу, чтобы Россия смогла надлежащим образом участвовать в саммите.