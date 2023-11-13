Москва, 14 ноября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Первая группа пассажиров, прилетевших в московский аэропорт «Домодедово» эвакуационным рейсом из Каира, покинула зону таможенного контроля. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Первыми из зоны таможенного контроля вышли мужчина и женщина с пятью детьми разных возрастов, которых сопровождали представители МЧС и волонтёры.

Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово в понедельник, 13 ноября. Самолёт с 70 российскими гражданами вылетел из Каира, где министерство организовало оперативный штаб для оказания в том числе необходимой медицинской помощи.

По словам помощника главы ведомства Александра Коровина, эвакуированным гражданам Российской Федерации не оказывали медицинскую помощь, поскольку находившиеся на борту в ней не нуждались.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских гражданпланируется доставить на Родину из сектора Газа в течение этой недели.