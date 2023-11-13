Первая группа пассажиров рейса из Газы покинула зону досмотра
Москва, 14 ноября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Первая группа пассажиров, прилетевших в московский аэропорт «Домодедово» эвакуационным рейсом из Каира, покинула зону таможенного контроля. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило «РИА Новости».
Первыми из зоны таможенного контроля вышли мужчина и женщина с пятью детьми разных возрастов, которых сопровождали представители МЧС и волонтёры.
Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово в понедельник, 13 ноября. Самолёт с 70 российскими гражданами вылетел из Каира, где министерство организовало оперативный штаб для оказания в том числе необходимой медицинской помощи.
По словам помощника главы ведомства Александра Коровина, эвакуированным гражданам Российской Федерации не оказывали медицинскую помощь, поскольку находившиеся на борту в ней не нуждались.
Как передавало ИА Регнум, в тот же день заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских гражданпланируется доставить на Родину из сектора Газа в течение этой недели.