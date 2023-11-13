Москва, 14 ноября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны ради продолжения карьеры.

Дмитрий Голубович Василий Березуцкий

«Спортсмен потратил на тренировки 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

По его мнению, чтобы добиться результатов на высоком уровне, необходимо выступать в сильнейших европейских лигах, клубы которых могут претендовать на участие в Лиге чемпионов УЕФА — самом престижном футбольном клубном турнире. При этом экс-защитник отметил, что ради заработка можно оставаться и в России.

В период с 2002 по 2018 годы Василий Березуцкий выступал за московский ЦСКА, в составе которого шесть раз становился чемпионом России и семь раб обладателем Кубка России. В сезоне 2004/05 «красно-синие» завоевали Кубок УЕФА. После завершения карьеры Березуцкий занимал тренерские должности в нидерландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Как передавало ИА Регнум, ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпинпосоветовал российским футболистам уезжать в зарубежные чемпионаты для развития карьеры. По его словам, в иностранных клубах совсем другая интенсивность тренировок и мотивация, что поможет уехавшим футболистам стать более сильными игроками.