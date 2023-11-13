Москва, 14 ноября, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие процесс обучения в учебном заведении, появятся на портале «Госуслуги». Соответствующий проект постановления правительства России появился на портале проектов нормативных актов 13 ноября.

gosuslugi.ru Эмблема портала Госуслуг

Его опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Этим нововведением смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты и ординаторы.

Указанные документы позволят учащимся проходить на территорию учебного заведения, приобретать билеты на поезда дальнего следования и электрички по сниженной стоимости, а также оформлять проездные билеты для городского транспорта.

Кроме того, студенты, аспиранты и ординаторы смогут отслеживать свою успеваемость с помощью документов нового формата. В Минцифры уточнили, что электронный студенческий билет появится уже в 2024 году. В ведомстве отметили, что он не отменит обычный студенческий билет и учащиеся смогут использовать оба формата.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2019 года в администрации Томской области объявили, что Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) решил перейти на электронные зачётные книжки. В учреждении создали электронную информационно-образовательную среду, которая через интернет стала доступна из любой точки мира.

2 ноября 2023 года декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, член правления РОЦИТ Андрей Быстрицкий назвал очень важной задачей развитие цифрового образования и цифровой среды. Он напомнил о постановлении правительства, утвердившего стратегическое направление в области цифровой трансформации образования в РФ.

Эксперт добавил, что цифровизация стала настолько всеобъемлющей, что практически все образовательные процессы погружены в интернет.