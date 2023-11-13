Варшава, 13 ноября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Новое правительство поручил сформировать Матеушу Моравецкому президент Польши Анджей Дуда. Об этом 13 ноября сообщает польская Gazeta Wyborcza.

Польский лидер сначала принял отставку правительства, предусмотренную после состоявшихся 15 октября выборов в сейм, а затем назначил премьер-министром Польши Моравецкого и поручил ему сформировать новый кабинет министров. В ответ Моравецкий заверил президента Польши, что выполнит поручение и создаст правящую коалицию.

После того как премьер-министр сформирует правительство, он должен обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Польши Моравецкий подал в отставку вслед за правительством по результатам парламентских выборов в стране. Правящая в новом составе парламента партия «Право и справедливость» (PiS) не получила большинства по итогам выборов и не может формировать правительство, поэтому президент Польши доверил это право Моравецкому.

В свою очередь оппозиционные партии сформировали коалицию и выдвинули в премьеры бывшего главу Европейского совета Дональда Туска. В случае если польские депутаты не поддержат ни одну из двух кандидатур, по конституции инициатива вновь переходит к президенту, который предложит свою кандидатуру. Если отклонят и её, глава Польши распускает парламент и назначает новые выборы.