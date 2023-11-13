Вашингтон, 13 ноября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Угроза полного краха нависла над Украиной из-за продолжения стратегии Владимира Зеленского, которая оторвана от реальности. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью порталу The Hill.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Бизнесмен выразил мнение, что Украина рухнет в случае, если Зеленский не откажется от планов по дальнейшим попыткам провести контрнаступление. При этом эксперт уточнил, что причиной такой ситуации якобы станет позиция администрации украинского президента и генералов ВСУ.

Сакс полагает, что в высших эшелонах власти на Украине возникли серьёзные разногласия по поводу обстановки на передовой. Предприниматель также отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось и украинская армия не может выиграть в конфликте.

Эксперт добавил, что Вооружённые силы Украины понесли огромные потери из-за приказа офиса Зеленского продолжать предпринимать попытки по наступлению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что украинские военные готовы завершить действующий конфликт. Он также предупредил, что ВСУ могут выступить против Владимира Зеленского, если тот продолжит отдавать невыполнимые приказы.

8 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на то, что украинская армия столкнулась с трудностями.