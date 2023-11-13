Москва, 13 ноября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации, эвакуированные из сектора Газа и доставленные на родину 13 ноября бортом МЧС, не нуждались в экстренной медицинской помощи, сообщил помощник главы ведомства Александр Коровин.

Иван Шилов ИА Регнум

«На борту медицинскую помощь не оказывали, потому что у нас была группа сопровождения и, слава Богу, все люди, которые у нас находились на борту, в медицинской помощи не нуждались», — сказал Коровин в беседе с журналистами в аэропорту Домодедово.

При этом он добавил, что в Каире, откуда отправился борт МЧС, был организован оперативный штаб, где проводилось медицинское обследование.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник специальный борт МЧС России вылетел из Каира в Москву с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. Позднее в пресс-службе ведомства сообщили, что самолёт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву, приземлившись в аэропорту Домодедово. На борту судна находились 70 российских граждан.