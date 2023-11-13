Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. По меньшей мере 981 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью на борту въехал с 21 октября из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», говорится в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Иван Шилов ИА Регнум

В организации уточнили, что 12 ноября в палестинский анклав прибыли 76 грузовиков, которые доставили продовольствие, бутилированную воду, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, средства гигиены, одеяла и палатки.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября Россия направила в Египет для жителей Газы первую партию гуманитарной помощи. Она весила 27 тонн и включала муку, сахар, рис, а также макаронные изделия.

Вторая партия гуманитарной помощи со стороны РФ была направлена 3 ноября. В неё вошли лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.

5 ноября МЧС России проинформировало об отправке третьей партии гуманитарной помощи для жителей Газы. Речь шла о 60 тоннах груза, который состоял из продовольствия, средств личной гигиены, а также матрасов и подушек.

10 ноября УКГВ сообщило, что в секторе Газа наблюдается дефицит продовольствия, а в магазинах и на рынках практически нет ряда продуктов питания.