Лозанна, Швейцария, 13 ноября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Международные спортивные федерации не должны автоматически приостанавливать членство соответствующих российских организаций из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Об заявил президент МОК Томас Бах, сообщается на сайте этой международной структуры.

Tom Weller /dpa/Global Look Press Президент МОК Томас Бах

Он уточнил, что в МОК поступили обращения от нескольких федераций с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг указанного решения. Бах утверждает, что ОКР отстранили якобы из-за грубого нарушения Олимпийской хартии.

Глава МОК также отметил, что это решение было будто бы основано только на действиях со стороны Олимпийского комитета России. Он добавил, что решения по российским организациям в рамках конкретного вида спорта международные федерации должны принимать только после изучения ситуации на основании своих уставных документов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Этот шаг в организации объяснили решением ОКР включить в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В МОК пояснили, что ОКР не сможет больше выполнять функции национального олимпийского комитета и получать средства от олимпийского движения. 6 ноября Спортивный арбитражный суд (САS) принял жалобу от Олимпийского комитета России по решению Международного олимпийского комитета.

7 ноября стало известно об ответе МОК на апелляцию ОКР. В международной организации заявили, что продолжают придерживаться твёрдой позиции относительного российского олимпийского комитета.