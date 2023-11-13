Москва, 13 ноября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Участие американского бизнесмена, владельца компаний Tesla, SpaceX и соцсети X Илона Маска в конференции AI Journey не планировалось. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организационного комитета мероприятия.

Как поясняется в сообщении организаторов конференции AI Journey-2023, выступления Илона Маска на мероприятии в планах не значится, но если бизнесмен захочет приехать и принять участие в мероприятии, то организаторы будут рады видеть его в качестве спикера.

Информацию об участии американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая проводится в России, сообщил портал EU Reporter со ссылкой на источники. При этом сам бизнесмен не подтверждал своего участия в мероприятии.

Восьмая международная конференция по ИИ и машинному обучению AI Journey 2023 состоится в период с 22 по 24 ноября. В мероприятии примут участие ведущие российские и международные эксперты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил американский предприниматель Илон Маск в беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от необходимости работать. Маск пояснил, что в будущем ИИ сможет решать большинство интеллектуальных задач, но указал, что не знает, сможет ли человечество контролировать такую вещь, как ИИ.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил 19 июля о важности развития технологии ИИ, за которой будущее. Он сравнил искусственный интеллект по важности с атомным или ракетным проектами в СССР.