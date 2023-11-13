Донецк, 13 ноября, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Призванные на Урале артиллеристы, ведущие бои на донецком направлении, роют для маскировки специальные позиции, которые похожи на «хоббичьи норы», рассказал 13 ноября «РИА Новости» боец гаубичного дивизиона российских войск с позывным Рама.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники», — рассказал он журналистам.

Боец сообщил, что у них получился фактически блиндаж, где они живут, спят и готовят еду. В такой «норе» располагаются пять солдат — весь расчёт гаубицы. Причём у них есть интернет и электричество. Он сообщил, что у других расчётов схожие укрытия.

Рама рассказал, что для проверки маскировки над позициями поднимали беспилотник, укрытие оказалось идеальным с точки зрения незаметности для врага.

Издание Daily Beast 13 ноября сообщило об упаднических настроениях в рядах ВСУ. Украинские военные рассказали журналистам, что опасаются скорого отступления до Львова из-за сокращения помощи от Запада и успехов российской армии.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 10 октября заявил, что состояние украинских военных близко к полной деморализации. Он указал на то, что ВСУ перешли к откровенно террористическим методам, даже не пытаясь скрыть нанесение ударов по гражданским объектам.