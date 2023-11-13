Москва, 13 ноября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Правительство России 13 ноября утвердило индексы изменения размера платы россиян за коммунальные услуги на 2024–2028 годы.

В соответствии с документом, во второй половине 2024 года средний индекс будет варьироваться по регионам: 11% в Москве, 9,8% в Санкт-Петербурге; Подмосковье может увеличить индексы на 10,7%, а Ленинградская область — на 10,2%. Пределы возможных отклонений от индексов могут также достигать 9,8%, на период 2025–2028 годов — в диапазоне от нуля до 2,1%.

В Федеральной антимонопольной службе России отметили, что в правительстве приняли дополнительные меры контроля за тарифами и утвердили постановление о полномочиях региональных органов ведомства по проверке тарифов.

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с ИА Регнум 2 ноября заявил, что в случае, если в России появится дифференцированный тариф на электроэнергию, сформируется более справедливая система оплаты, когда тот, кто больше потребляет, больше платит. Как напомнил эксперт, тарифы на многие позиции в платёжке по ЖКХ индексировались, поэтому единственное «узкое место» дифференциации — формирование социальных норм для многодетных семей, у которых потребление электроэнергии и воды намного выше, чем у немногодетных, но при этом связано также исключительно с бытовой необходимостью из-за количества членов семьи.