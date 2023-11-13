В Липецкой области за сутки выявлены 210 новых носителей коронавируса
Липецк, 14 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Липецкой области 14 июля подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 35 тыс. 643 положительных результата исследований.
За весь период наблюдения 31 тыс. 240 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 147 — за последние сутки.