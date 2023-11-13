Вашингтон, 13 ноября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Номинированную на премию «Грэмми» американскую певицу Бобби Сторм чуть не сняли с авиарейса за желание спеть, сообщил британский таблоид Daily Mail.

Кадр из видео «Bobbi Storm» Певица Бобби Сторм

«Вы можете просто сесть и помолчать?» — обратился к певице бортпроводник авиакомпании Delta.

Исполнительница вступила в конфликт с бортпроводниками после того, как её попросили прекратить петь. Как пишет таблоид, 36-летняя певица встала в проходе и попыталась устроить шоу для пассажиров. После этого к ней подошёл бортпроводник и попросил занять место и помолчать. Певица села в своё кресло, но продолжила рассказывать пассажиром, как она добивалась успеха, вызывая неоднозначную реакцию.

Певица выложила заснятый на видео инцидент на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикация вызвала поток критики. Одни отмечали, что пение могло раздражать пассажиров, которые хотели отдохнуть. Другие призывали к уважительному отношению к окружающим, а третьи обвинили исполнительницу в том, что она хвасталась. Однако нашлись и те, кто певицу поддержал.

Бобби Сторм родилась в 1987 году в Детройте. Её настоящее имя — Стефан Моррисон. Популярность певице принесли такие синглы, как «Lazy Love», «We Can’t Forget About Him», «Boy Bye», «Poor Dat» и «Beautiful Robbery». Она также любит делать каверы. Вокалистка участвует в номинации на премию «Грэмми» в категории «Лучший госпел-альбом» 2024 года.