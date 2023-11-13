Екатеринбург, 13 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Супруга погибшего в ДТП спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина Наталья скончалась в больнице в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на мэра Светлану Миронову сообщило URA.RU.

«Да, Наталья Ильина скончалась сегодня в больнице Екатеринбурга», — сказала мэр.

Она добавила, что Наталья Ильина умерла 13 ноября в больнице, ей было 50 лет.

Депутат Североуральской гордумы Ольга Коптяева назвала погибшую светлым, добрым и любящим человеком, отметили в издании.

Утром 7 ноября Ильины попали в дорожную аварию. На 15-м км трассы Серов — Североуральск — Ивдель в их автомобиль врезалась вылетевшая на встречку машина. В результате лобового столкновения Виктор Ильин скончался. Наталью в тяжёлом состоянии вертолётом доставили в Екатеринбург. Как сообщало ИА Регнум, в этой аварии пострадал ещё один человек.