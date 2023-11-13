Москва, 13 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва лжёт, утверждая, что она жертвовала личной жизнью и здоровьем ради жителей России, заявила актриса и телеведущая Яна Поплавская. Об этом 13 ноября сообщило издание StarHit.

Известия/ Александр Казаков Певица Алла Пугачёва

Она прокомментировала заявление певицы, обвинившей тех, кто её критикует в неблагодарности.

«У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у Аллы Борисовны. Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Все было выставлено напоказ!» — заявила актриса.

Поплавская назвала Пугачёву ненастоящей артисткой, так как та не является автором песен, которые исполняла. Телеведущая также считает, что певица уже лишилась армии поклонников, так как теперь многие столкнулись с трудностями, связанными со спецоперацией, и жертвуют собой и своим здоровьем ради своей страны.

«И жертвы личной жизнью и тем более своим здоровьем — это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», — добавила Поплавская.

Актриса напомнила, что многие российские артисты постоянно выступают перед участниками СВО и помогают им, покупая продукты, бронежилеты и другую экипировку. Она считает, что Пугачёва сама виновата в том, что народ отверг её.

Поплавская в марте 2023 года сообщила, что её сын отправился в зону спецоперации, хотя мог работать в Москве. Он решил участвовать в документальных съёмках на фронте.

Пугачёва уехала из России в Израиль весной 2022 года, но периодически приезжает на родину. Последний раз она недолго была в России в ноябре, записав несколько песен.

Актёр Сергей Никоненко 7 ноября заявил, что артистов, подобных Пугачёвой, пора придать забвению. Он считает недопустимым, что певица поливает грязью родную страну.