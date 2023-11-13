Мелитополь, 13 ноября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Бывший главком Вооружённых сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил 12 ноября, что Киеву стоит смириться с развитием украинского конфликта по корейскому сценарию и, соответственно, с возможной потерей своих территорий. По его мнению, сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на победу. На следующий день глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что конфликт должен завершиться по вьетнамскому сценарию, когда Украину полностью освободят от интервенции западных стран.

Иван Шилов ИА Регнум

«Корейский сценарий нас не устраивает — это заморозка конфликта, нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен вьетнамский сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — сказал он «РИА Новости».

Рогов придерживается мнения, что завершить конфликт позволит только уход американцев и приход живущих на этих землях людей к Русскому миру.

Корейский сценарий

Война северной и южной частей Корейского полуострова шла на протяжении трёх лет, с 1950 по 1953 год. Северную Корею поддерживали Китай и СССР, Южную — США и их союзники. Война стала следствием разделения Кореи Советским Союзом и Соединёнными Штатами после японской аннексии 1910 года — СССР управлял северной частью, США — южной. После холодной войны разделённые зоны стали суверенными государствами под управлением Ким Ир Сена и Ли Сын Мана. Каждое из новых правительств утверждало, что является единственным законным. Вторжение северокорейских сил на юг полуострова в 1950 году закончилось спустя три года подписанием Соглашения о перемирии и созданием демилитаризованной зоны. Однако стороны так и не подписали мирный договор и технически находятся в состоянии войны по сей день.

Корейский сценарий для Украины, по мнению Ставридиса, предполагает аналогичную заморозку конфликта с разделом территорий. Он отметил, что отказ от определённых регионов не устроит ни Киев, ни его западных партнёров, но является необходимым для завершения боевых действий и начала восстановления украинской инфраструктуры. В Госдуме такую инициативу назвали ловушкой. Как заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции от крымского региона Михаил Шеремет, США могут использовать заморозку кризиса для превращения его в «фугас замедленного действия», способный взорваться в любой момент.

Вьетнамский сценарий

Конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже продолжался с 1 ноября 1955 года по 30 апреля 1975 года. Официально боевые действия велись между Северным и Южным Вьетнамом, которые, как и в случае с Кореей, поддерживали СССР и Китай с одной стороны и Соединённые Штаты — с другой.

В феврале 1965 года США начали операцию «Пылающее копье» по уничтожению объектов на территории Северного Вьетнама и вскоре начали систематически бомбить его. Однако продолжение военной операции не увенчалось успехом, и в мае 1968 года США начали мирные переговоры. Из Южного Вьетнама вывели 210 тыс. американских солдат и офицеров, США оставили практически всё тяжёлое вооружение. В 1973 году американские власти подписали соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, предполагающее полный вывод войск, демонтаж военных баз и возвращение военнопленных.

В беседе с ИА Регнум политический аналитик Павел Шипилин заявил, что не имеет значения, разделят ли Украину по корейскому сценарию или как-то иначе, важно добиться денацификации республики в целом и прекращения угроз в сторону России со стороны поддерживаемого Западом киевского режима. Он напомнил, что западные партнёры уже начали рассматривать разные варианты остановки боевых действий, в том числе с разделом территорий. В разных источниках появлялась информация, что и Польше уже обещали некоторую часть Украины.

В свою очередь политолог Максим Жаров отметил, что корейский сценарий остаётся лишь гипотетической идеей, которую могут рассматривать США и Великобритания для своих целей, но пока она не представляется основной.

Ещё в феврале этого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры, звучавшие в Киеве про «корейский сценарий», — это «просто хотелки». По его мнению, такие рассуждения являются лишь тезисом для внутреннего использования, не более. Власти Украины ранее официально запретили проведение любых переговоров с действующими властями России, но в Кремле неоднократно подчёркивали готовность к мирным переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции.