Москва, 13 ноября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. «ГУМ-каток» на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе катка.

«С 30 ноября каток будет открыт для всех желающих, и будет работать до 29 февраля», — рассказали в пресс-службе.

Торжественное открытие состоится 29 ноября.

В «ГУМ-катке» уточнили что в будни взрослый билет обойдётся в 700 рублей, а детский с 7 до 12 лет — в 300 рублей. В выходные и праздничные дни взрослый билет будет стоить 800 рублей, а детский — 400. При этом бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.

Кроме того, во время новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса обойдётся в 600 рублей, вечерние сеансы — в 800 рублей, в выходные и праздничные дни — 900 рублей.

Как сообщало 22 сентября ИА Регнум, в Москве завершили строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Строители успели сдать объект быстрее запланированного срока. В центре создали две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Территорию вокруг дворца благоустроили, есть удобное место для прогулок, а также парковка на сто машин и автобусов.