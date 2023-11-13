Москва, 13 ноября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В Европе перестают работать принципы демократии и свободы слова, когда речь идёт о россиянах и тех литовцах, которые адекватно относятся ко всему русскому. Поэтому неудивительно, что литовские власти «забыли» о демократических свободах и в отношении народной артистки России Илзе Лиепа. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее департамент миграции при МВД Литвы обратился в соответствующие инстанции с просьбой дать оценку высказываниям народной артистки России, балерины Илзе Лиепы. Артистку хотят проверить на высказывания, которые якобы дискредитируют государство и угрожают национальной безопасности. Причиной стали слова Лиепы, сказанные год назад во время интервью российскому YouTube-каналу. Балерина поддержала спецоперацию России на Украине и добавила, что у нее нет сомнений в том, что говорит президент России Владимир Путин. Также она выразила благодарность российской армии.

Политолог Мезюхо обратил внимание, что Литва, как и другие европейские страны, активно призывает к демократии и соблюдению прав и свобод. Однако ж, в случае с российской балериной об этих принципах «забыли».

«Когда речь идёт о русских, то почему-то принципы демократии и свободы слова перестают работать. Но эти же принципы демократии не работают и в отношении литовцев, которые адекватно относятся к русским и русской культуре. Если бы сегодня Литвой управляли адекватные люди, то они бы гордились такими артистами и гражданами, как Илзе Лиепа. Но сегодня видимо в руководстве литовского государства адекватных людей нет», — отметил Мезюхо.

Он с сожалением констатировал, что подобная политика прибалтийского государства, некогда союзного уже не удивляет, поскольку Литва уже достаточное время назад в качестве своей тактики выбрала радикализм и крайний национализм.

«И такие деятели искусства и культуры как Лиепа просто не вписываются в местные неонацистские порядки. Как порядочный человек она высказала свою позицию и не стала поддерживать неофашистов», — заметил политолог.

Мезюхо обратил внимание, что сегодня в Литве в отношении россиян действует культура отмены, в том числе нарушаются основополагающие принципы и права человека. Поэтому он допустил, что балерина будет далеко не последним деятелем культуры, который подвергнется остракизму в прибалтийской стране. Кроме того, политолог отметил, что подобным образом ведёт себя Латвия, Финляндия, а также в небольшой степени Эстония.

«В целом прибалтийские страны объединены в своей русофобии как во внешней, так и во внутренней политике. Единственное различие — это уровень гонений, который допускают в этих странах», — заключил Мезюхо.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Поводом стало то, что она участвовала в ледовых шоу в России. Фигуристка подала жалобу на это решение в окружной административный суд Вильнюса.

В августе 2022 года Науседа лишил государственных наград Дробязко и её партнёра по танцам на льду Повиласа Ванагаса за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро». При этом литовские фигуристы представляли страну на пяти Олимпиадах и становились призёрами чемпионатов Европы и мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в августе 2022 года, что многие государства переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций. Так он отреагировал на решение властей Литвы, которые лишили госнаград фигуристов только за то, что они приняли участие в коммерческом шоу, состоявшемся в Сочи в период специальной военной операции России на Украине.