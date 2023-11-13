Москва, 13 ноября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Митинги в разных странах мира в поддержку Палестины можно назвать антисемитскими, учитывая лозунги, которые там провозглашают, заявил 13 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

IMAGO/Global Look Press

Дипломат заявил, что на демонстрациях призывают не спасать мусульман, а «освободить» от Израиля территории, которые он занимает. Он также указал на нападки на звезду Давида во время акций.

«Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это новый вид антисемитизма», — сказал Бен Цви.

Он подчеркнул, что израильтяне не собираются умирать в концлагерях, как в 1940-е годы, сообщили в РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября по Нью-Йорку участники акции в поддержку Палестины прошли колонной по городу. Сотни активистов требовали свободы для палестинцев. Их сопровождали сотрудники полиции, в небе кружили вертолеты.

В Лондоне 28 октября на акции в поддержку Палестины вышли порядка 100 тыс. человек. Они обвинили Израиль в терроризме, потребовали прекратить бомбить сектор Газа. Активисты также скандировали: «От реки до моря Палестина будет свободной».

18 сентября акции в поддержку Палестины прошли в Барселоне, Марселе и Афинах. При этом в столице Греции также были митинги в поддержку Израиля.