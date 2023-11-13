Москва, 13 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Роспотребнадзор направил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) предписание о проведении противоэпидемических мероприятий из-за выявления кори у студента, сообщили 13 ноября журналистам в ведомстве.

Владимир Астапкович/ РИА Новости

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики», — говорится в сообщении.

В МГУ ввели ограничения на очное посещение университета студентами и преподавателями. Помимо этого, специалисты определили круг лиц, контактирующих с больным, и приняли меры для недопущения распространения заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, в мае корь выявили у одного из студентов исторического факультета МГУ. В здании университета на Ломоносовском проспекте провели дезинфекцию, вакцинацию студентов и преподавателей, которые не были привиты и ранее не болели корью. Тогда руководители МГУ выпустили приказ о переводе второго учебного корпуса вуза на дистанционное обучение. В этом корпусе находились факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.

В июле замруководителя управления Роспотребнадзора в Татарстане Любовь Авдонина сообщила, что 83 жителя республики заразились корью. Она отметила, что общее число контактировавших с заболевшими достигло 20,7 тыс. человек.