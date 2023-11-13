Будапешт, 13 ноября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия на неделе представит проект 12-го пакета санкций против России, сообщил 13 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

«Венгрия заблокирует пакет санкций, если в него войдет российская атомная энергетика», — сказал глава МИД Венгрии журналистам после участия в заседании Совета по иностранным делам.

Как отметил Сийярто, никто в Европе не осмелился оценить ущерб, причинённый экономике ЕС предыдущими пакетами санкций, и признать, что эти меры не достигли поставленных целей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Сийярто заявил, что Будапешт не одобрил выделение ЕС военной помощи Киеву в размере 500 млн евро из средств Европейского фонда мира. Своё решение политик объяснил тем, что Венгрия не получила от Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины гарантий того, что венгерские компании не включат в список «международных спонсоров войны».

Агентство Bloomberg 31 октября сообщило, что 12-й пакет санкций против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд. Ожидается также, что ЕС внесёт в санкционные списки более ста физических и юридических лиц. Кроме того, под санкции могут попасть импорт обработанных металлов, алюминиевая и строительная продукция, товары транспортного назначения и алмазы.