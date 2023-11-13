Париж, 13 ноября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Власти Франции отправили в Армению бронемашины Bastion, которые изначально планировала поставить Украине. Об этом 13 ноября сообщила французская газета Ouest France.

(сс) Air Force Tech. Sgt. Andria Allmond

«Эти 12,5-тонные бронетранспортёры изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет», — отметили в издании.

По информации журналистов, первую партию бронированных автомобилей уже отправили в Армению через грузинский порт Поти. Всего Париж планирует передать Еревану порядка 20 таких машин Bastion.

При этом Азербайджан осудил поставку Францией военной техники в Армению. По мнению властей в Баку, это может привести к эскалации ситуации в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню 13 ноября заявил о планах прекратить передавать Украине вооружения из французских арсеналов. Он хочет добиться того, чтобы Киев приобретал оружие на деньги из специального фонда, а Франции не приходилось тратить запасы.

Советник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 12 ноября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение планируют бросать в атаки безоружные отряды ВСУ. Эксперт обвинил Киев в стремлении продолжать боевые действия до последнего украинца.