Первоуральск, Свердловская область, 13 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В Первоуральске (Свердловская область) полиция приставила круглосуточную охрану к мужчине, которого начал преследовать наркокартель после того, как он обнаружил нарколабораторию.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал, что правоохранители приняли такие меры после неоднократных угроз, поступавших в адрес мужчины и его семьи.

Как пишет URA.RU, глава семейства посуточно сдавал квартиру. Её снял 24-летний мужчина. После того, как владелец квартиры не дозвонился арендатору, чтобы получить ключи, он сам приехал на квартиру, но обнаружил там не жильцов, а нарколабораторию и коробки с неопределённым веществом. Одну из коробок с кристаллами бело-кофейного цвета он обнаружил в шифоньере, другие две, по словам владельца квартиры, были убраны в мусор. Он покинул помещение, спеша по своим личным делам, убрав коробки в подвал. В тот день он не стал обращаться в полицию, что, по его словам, стало ошибкой.

После этого в квартиру пришёл арендатор и обнаружил нехватку веществ. Как сообщило E1, он передал наркодилерам, что владелец квартиры его якобы ограбил. После этого в адрес семьи начали поступать угрозы, и глава семейства обратился в ФСБ.

Началась череда угроз: злоумышленники раз за разом разбивали окна — сначала камнем, потом кирпичом, забрасывали в квартиру дымовые шашки. После попытки поджога семья вызвала полицию и рассказала о случившемся. Глава семейства сходил в подвал и передал силовикам кристаллы. Экспертиза показала, что это метадон. Примерно через 10 дней после обращения в полицию правоохранители нашли квартиранта. Он подтвердил, что снимал квартиру, заявив, что ни в чём не замешан. Его вину доказать не удалось.

После этого из Екатеринбурга злоумышленники прислали семье из Первоуральска гроб со свиной головой и фотографией главы семейства. Вместе с тем, по информации URA.RU, они начали требовать у него пять миллионов рублей. Кроме того, хозяин квартиры написал обращение прокурору Свердловской области.

Полковник Горелых рассказал, что силовикам удалось выяснить место приобретения головы свиньи и гроба. Горелых отметил, что всю семью взяли под круглосуточную охрану. При этом возбуждены два уголовных дела — по статьям «Угроза убийством» и «Вымогательство».

«Сыщикам уже есть с кем работать и кого отрабатывать на причастность к вопиющему криминальному эпизоду. Более того, один из подозреваемых уже задержан и находится под стражей, — добавил Валерий Горелых.

новость дополняется