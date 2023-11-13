Тбилиси, 13 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, который ввёл войска в Абхазию в 1992 году, сообщило информагентство Interpressnews.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости Экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

«Участник гражданской войны и войны в Абхазии умер на 86-м году жизни», — говорится в материале.

Причину и место смерти политика не назвали.

Тенгиз Китовани родился в 1938 году в Тбилиси. В 1992–1993 годах он занимал пост министра обороны Грузии, а также руководил Национальной гвардией. Был активным участником военного переворота и свержения президента Звиада Гамсахурдии. Это привело к гражданской войне в стране в 1991–1993 годах. Под его командованием отряды Нацгвардии Грузии вошли в Абхазию в августе 1992 года.

В 1996 году Китовани осудили на восемь лет за организацию незаконных вооруженных формирований, а в 1999 году президент страны его помиловал по медицинским основаниям. Кроме того, в 70-х Китовани насмерть сбил человека, за что провёл в местах лишения свободы 12 лет.

Китовани в 1999 году перебрался в Россию, но в 2012 году вернулся обратно в Грузию.