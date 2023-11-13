Москва, 13 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. У пресс-атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Аргентины в Москве украли электросамокат, который он оставил возле ТРЦ «Европейский» в Москве. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Виталий Белоусов/РИА Новости

По данным собеседника агентства, Феррандо Алонсо Пабль обратился в полицию и сообщил, что, отправившись на шопинг в ТЦ, оставил самокат за 90 тыс. рублей снаружи. Выйдя из магазина, дипломат не обнаружил своё транспортное средство.

По факту кражи проводится проверка.

В августе ИА Регнум сообщало, что у актёра и режиссёра Владимира Устюгова в Москве украли самокат, купленный на гонорар от съёмок фильма «Кино про бандитов». Как рассказал артист, он отлучился ненадолго в банк, а когда вышел, самоката уже не было, трос от него был перерезан.