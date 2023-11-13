Москва, 13 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон сетует на то, что королевство столкнулось с международными вызовами, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, но Лондон сам причастен к их созданию, заявила 13 ноября «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Петр Ковалев/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Они не столкнулись [с проблемами], они их во многом создали», — сказала Захарова журналистам.

Кэмерон стал главой британского МИД 13 ноября, сменив на этом посту Джеймса Клеверли, назначенного министром внутренних дел. Предыдущего главу МВД Суэллу Браверман отправили в отставку после критики полиции за слишком лояльное отношения к участникам пропалестинских акций.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что ответственность за разжигание конфликта на Украине несут элиты западных стран. Он подчеркнул, что Москва была готова уладить кризис мирным путём, но Запад тянул время.

В октябре российский лидер напомнил, что истоки конфликта на Украине уходят в 2014 год, когда после переворота в Киеве, поддержанного Западом, ВСУ начали вести боевые действия против мирного населения. Путин подчеркнул, что России не оставили других средств для ответа.