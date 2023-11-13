Вашингтон, 13 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Предприниматель Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну из-за мигрантов. Об этом он заявил 13 ноября.

Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости

«Европа, кажется, движется в сторону гражданской войны», — прокомментировал он в соцсети X стычку мигрантов и местных жителей в Лондоне.

О риске гражданской войны по причине миграционной политики Маск говорил уже как минимум дважды за октябрь. В начале месяца он отметил, что, по его мнению, она неизбежна при сохранении актуальных правил миграции, а позднее он прокомментировал видео, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции, заявив, что Европа продолжает двигаться к гражданской войне. Говоря о неизбежности гражданской войны, Маск отмечал конкретно политику открытых границ и увеличение потока мигрантов. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также назвал миграцию одной из разрушительных угроз для Евросоюза.