Тбилиси, 13 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявления президента страны Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине категорически недопустимыми и возмутительными. Об этом он заявил на встрече в Тбилиси с послом Китая Чжоу Цзянем, сообщили в правительстве Грузии.

FILIP SINGER/EPA/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Ранее в интервью телеканалу LCI Зурабишвили заявила, что было бы историческим результатом, если бы российского и китайского лидеров когда-нибудь привлекли к ответственности и вынесли приговор. При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным.

Глава грузинского правительства выразил дипломату сожаление по этому поводу и заявил, что надеется на то, что подобные высказывания главы государства не повлияют на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая и не навредят ей.

«Эта риторика противоречит отношению правительства Грузии и грузинского народа к Китаю и не соответствует духу дружеского, стратегического партнёрства между двумя странами, а также наносит ущерб дружественным и партнёрским отношениям между двумя странами», ― подчеркнул премьер-министр.

При этом Гарибашвили указал, что это не первый случай, когда Зурабишвили осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства. Он напомнил, что последний раз такое нарушение с её стороны послужило поводом для процедуры импичмента.

Как сообщало ИА Регнум, Зурабишвили 31 августа отправилась в турне по странам ЕС, встретившись с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Цель евротура — получить в Европе поддержку в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.

Первого сентября политсовет «Грузинской мечты» объявил о начале процедуры импичмента Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября, рассмотрев жалобу от депутатов «Мечты», признал, что Зурабишвили нарушила конституцию, так как в августе и сентябре совершила серию международных визитов, не согласованных с правительством. Суд передал решение в парламент для рассмотрения.

Однако попытка объявить импичмент президенту Грузии провалилась, за отставку в парламенте вместо необходимых 100 голосов набралось только 84. Голосование состоялось 18 октября. Как заявила на заседании Зурабишвили, она не нарушала дух и суть конституции, а также не делала чего-либо, что противоречит защите Грузии. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, выступавший с обвинениями, сказал, что Зурабишвили, если бы сохранила достоинство, сама бы ушла в отставку.