Москва, 13 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В подмосковном Пущино женщина не хотела пускать супруга на встречу с другом и ударила себя ножом в живот, сообщил источник ИА Регнум.

Global Look Press/Simon Katzer/imageBROKER.com

Как стало известно, 35-летний мужчина собрался выйти на прогулку с сыном, а затем навестить друга. Однако его супруга такие планы не одобрила. Пара поругалась, и в какой-то момент женщина взяла нож и сделала вид, что хочет ударить себя в живот. На третий раз по неосторожности женщина действительно поранилась. После этого она попросила у мужа прощение, убрала нож и выбежала на балкон. Супруг вовремя успел остановить женщину от дальнейших необдуманных действий и вызвал скорую и полицию.

Правоохранители начали проверку.

27 октября сообщалось, что глава одного из отделов полиции Кызыла (республика Тыва) попал под проверку из-за того, что подчинённый во время ссоры с женой наврал ей о рукоприкладстве со стороны начальства. Как оказалось, полицейский поругался с беременной гражданской супругой из-за того, что «постоянно пропадает на работе, домой приходит только поспать и даже не навещает её в больнице». В пылу разговора мужчина заявил, что у него разбита губа и виноват в этом якобы начальник.