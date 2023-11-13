Киев, 13 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. В Кировоградской области группа людей в балаклавах и камуфляже захватила Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви в селе Чечелиевка. О происшествии сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Сергей Корсун ИА Регнум

Очевидцы отметили, что в захвате участвовали представители СБУ и полиции. Согласно СПЖ, раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушили существовавшую договорённость не входить в эту церковь. Настоятель храма служил в приспособленном помещении возле Покровского храма.

«За этот храм уже около 4 лет идут судебные разбирательства. До последнего времени между общиной УПЦ и сторонниками ПЦУ существовала договорённость, по которой никто в храм не входил», — указали в организации.

Раскольники сумели получить право на собственность на эту церковь. Но решения суда не было, добавили в СПЖ, последнее заседание прошло 2 ноября, а следующее назначили на декабрь.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня сторонники ПЦУ захватили храм в селе Белогородка в Киевской области. Под прикрытием полиции и сил теробороны им удалось прорваться в нижний храм, освящённый в честь Архистратига Михаила.

Борьба с канонической УПЦ продолжается на Украине не один год. Одним из факторов, стимулирующих церковный раскол, стал переданный 6 января 2019 года патриархом Константинопольским Варфоломеем и Священным синодом Константинопольской православной церкви тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко томос об автокефалии Киевской митрополии.

Апогеем раскола православия на Украине стал насильственный захват Киево-Печерской лавры — древнейшего монастыря на Руси. В марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители. В то время киевские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор и заявили, что в монастыре могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ. В октябре этого года украинские власти оставили Киево-Печерскую лавру без отопления.