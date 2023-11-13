Донецк, 13 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) выявили и задержали опасного украинского диверсанта, который собирался взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе, сообщил 13 ноября глава республики Денис Пушилин.

Кадр из видео «ФСБ РФ»

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, которые выявили и задержали опасного диверсанта, который был завербован и должен был взорвать серьезные объекты», — сказал глава ДНР в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что действия диверсанта привели бы к серьезным последствиям в плане обеспечения теплом жителей ДНР.

Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, в Московской области задержали двух человек, которые проникли на территорию воинской части и собирали информацию о военной технике. По версии следствия, диверсанты действовали по указанию спецслужб Украины. Они собирали сведения о военной технике, которую планировали поджечь.

Также 13 ноября машинист грузового поезда спугнул поджигателя релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы взлома на батарейном и релейном шкафах. Рядом с ними нашли пластиковую бутылку с остатками зажигательной смеси и коробок со спичками.