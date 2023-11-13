Санкт-Петербург, 13 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодой человек кинул пакет с гранатой на территорию поликлиники, сообщил 13 ноября Telegram-канал «112».

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Внезапно мужчина закричал: «Там бомба!», технично метнул пакет через забор и убежал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в медучреждении на улице Кустодиева. Приехавшие на место сапёры обнаружили в пакете гранату Ф-1 с запалом, но без тротила.

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Теперь молодого человека разыскивает полиция. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в августе сотрудники полиции задержали мужчину, бросившего гранату в машину у «Москва-Сити». Выяснилось, что, угрожая водителю похожим на пистолет предметом, мужчина потребовал отвезти его, куда он скажет. Получив отказ, он бросил в машину страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате в машине выбило стёкла.

В июне 20-летний молодой человек взорвал петарды в отделении банка в Химках. В помещении произошло задымление, пострадавших не было. Злоумышленника задержали. Он рассказал, что так хотел избавиться от звонков телефонных мошенников.