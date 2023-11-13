Будапешт, 13 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Венгрия видит, что в Киеве «циничным образом» не собираются решать вопрос прав национальных меньшинств на Украине, который важен для Будапешта. Об этом 13 ноября заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступление которого транслировали в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права», — сказал он.

Сийярто уточнил, что вопрос прав закарпатских венгров является одним из самых острых в отношениях Будапешта и Киева.

Он добавил, что в последнее время Киев усилил «пропаганду», чтобы убедить весь мир, что вопрос о правах национальных меньшинств на Украине решен «или почти решён», хотя фактически ситуация с правами закарпатских венгров каждый день становится «всё хуже».

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня Сийярто заявил, что Будапешт поддержит евроинтеграцию Киева, когда последний будет соблюдать требования ЕС об уважении прав национальных меньшинств, включая венгров в Закарпатье. Дипломат со ссылкой на доклад Венецианской комиссии при Совете Европы заявил, что украинская сторона не выполняет требований ЕС о правах нацменьшинств.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 ноября заявил, что страна не пойдёт на одновременное рассмотрение вопросов выплаты Будапешту денег из фондов Евросоюза и приёма Украины в ЕС. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что этот вопрос нельзя увязывать с какими-либо денежными вопросами.