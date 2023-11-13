Москва, 13 ноября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва Максим Дружинин заявил, что телеведущего планировали убить из-за активной поддержки специальной военной операции России на Украине.

РИА Новости/Павел Бедняков Журналист Владимир Соловьёв

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой СВО», — заявил он в зале Второго Западного окружного военного суда.

Готовивших убийство Соловьёва неонацистов задержали в апреле 2023 года. В процессе обысков у них изъяли пистолеты Макарова, несколько «коктейлей Молотова», СВУ, гранату, более тысячи патронов и наркотические средства. К ответственности в связи с этим привлекли восемь россиян, включая Дружинина: Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова, Дениса Абрарова, Андрея Волкова и Тимофея Мокия. Покушение они готовили по заказу Главного управления разведки Украины. 25 июля следователи завершили расследование дела.