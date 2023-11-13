Москва, 13 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Двукратные серебряные призёры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили спортивную карьеру. Об этом они сообщили в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

РИА Новости/ Екатерина Лызлова Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Морозов сказал, что они больше не будут принимать участие в соревнованиях, добавив «к сожалению или к радости».

«Я просил год назад, чтобы мы ещё покатались, Женю не пришлось долго уговаривать. Сказал — давай еще покайфуем на соревнованиях без нервотрёпки, без напряжения, для себя. Женя согласилась», — сказал фигурист.

Спортсмены уточнили, что не приостанавливают спортивную деятельность, а полностью её завершают. Однако оба отметили, что уже строят «грандиозные планы» на будущее.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, спортсмены выступали в парном катании. Морозов и Тарасова выиграли серебро в командном турнире во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Затем они заняли второе место в парном катании во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

3 ноября стало известно о завершении спортивной карьеры бывшего тренера «Зенита» Мирча Луческу. Он тренировал «сине-бело-голубых» с 2016 по 2017 год. 78-летний румынский специалист сказал, что простился с игроками украинского «Шахтёра» после того, как отдал футболу Украины 15 лет. По его словам, «это была последняя игра».