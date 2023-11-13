Тверь, 13 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Опыт компании «ФосАгро» по подготовке кадров и поддержке малого бизнеса получил высокую оценку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На выездном заседании РСПП в Твери предприниматели делились опытом по привлечению высококвалифицированных кадров, а также по взаимодействию бизнеса и учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как заявил, выступая на заседании, вице-президент — управляющий директор управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков, бизнесу важно понимать, где брать кадры для развития производства. Необходимо перенимать опыт таких компаний, как «Северсталь» и «ФосАгро», когда предприятие через ответственные цепочки поставок помогает малому и среднему бизнесу не только получать заказы, но и повышать квалификацию сотрудников, отметил он.

Преодолевать дефицит квалифицированных кадров компании помогает реализация образовательной парадигмы «Школа-колледж/университет-предприятие», рассказали в пресс-службе «ФосАгро». Цель работы — подготовка инженерной элиты и обеспечение притока в компанию высокообразованной, мотивированной, имеющей хорошую профессиональную подготовку молодежи. За десять лет на развитие корпоративной образовательной модели «ФосАгро» направила 6 млрд рублей. Компания оснащает классы и лаборатории, организует производственные практики и поддерживает студентов, обучающихся по целевым направлениям в колледжах и лучших технических вузах страны. За последние три года более тысячи выпускников университетов и колледжей трудоустроились на предприятия компании. В 2023 году их станет еще на 450 молодых специалистов больше. Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал учесть опыт «ФосАгро» при формировании образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях.

Также компания «ФосАгро» активно участвует в проектах, нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Так, в Вологодской области с 2014 года реализуется проект «Синергия роста». Он действует в рамках трехстороннего соглашения правительства Вологодской области, компаний «ФосАгро» и «Северсталь». Проект нацелен на создание условий для роста промышленного потенциала региона за счет увеличения доли закупок крупного бизнеса у местных малых и средних предприятий. Эффект программы достигается в том числе за счет платформы «Электронная бизнес-кооперация», которая реализуется на базе АНО «Агентство городского развития» (г. Череповец). На сегодня доля закупок череповецкого комплекса АО «Апатит» (группа «ФосАгро») у предприятий малого и среднего бизнеса составляет более 40%. Партнерами «ФосАгро» в регионе стали 269 организаций, из которых абсолютное большинство (204) — субъекты малого и среднего бизнеса, и число их растет.

«ФосАгро» и «Северсталь» делают новый шаг в реализации проекта. Сегодня начата работа над модернизацией проекта «Синергия роста 2.0» и запуском нового проекта «Синергия роста 3.0». Новая модель взаимодействия МСП с промышленными гигантами предусматривает совместную разработку необходимой продукции. При этом крупные предприятия гарантируют спрос и определенные условия по цене, правительство области предоставляет меры поддержки, а малый и средний бизнес получает уверенность в востребованности своих продуктов.