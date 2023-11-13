Лондон, 13 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон займёт пост министра иностранных дел и международного развития. Об этом 13 ноября сообщила канцелярия действующего главы правительства Риши Сунака.

© Ron Sachs/dpa/Global Look Press Дэвид Кэмерон

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел по делам Содружества и развития», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой правительства в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Перестановки в правительстве

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел Суэллу Браверман. Её уволили после обвинений в разжигании напряжённости из-за протестов в День перемирия. Она нарвалась на критику после того, как обвинила полицию в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины.

Занимавший ранее пост главы МИД Джеймс Клеверли, в свою очередь, займёт пост главы британского МВД.

Дэвид Кэмерон. Биография

Кэмерон родился 9 октября 1966 года. С семилетнего возраста посещал частную школу в Винкфилде. Затем окончил Итонский колледж и Оксфордский университет с отличием. После этого начал работу в исследовательском отделе Консервативной партии, был советником при министре финансов, а в 1993 году начал работу в МВД.

С 2005 по 2016 год политик был лидером Консервативной партии. В возрасте 44 лет Кэмерон занял пост премьер-министра (2010 г.), и стал самым молодым с 1812 года главой британского правительства. Он ушёл в отставку 13 июля 2016 года. Его преемником на этом посту стала глава МВД Тереза Мэй.

Экс-премьер запомнился обещанием провести референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в случае победы его партии на выборах 2015 года. Кэмерон сдержал слово и провёл референдум, на котором большинство британцев высказалось за выход из организации. После публикации результатов Кэмерон выступил с обращением к нации, где сообщил о своей отставке. Он также покинул парламент страны.