Москва, 13 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 13 ноября, что российские компании с уходом зарубежных предприятий доказали свою конкурентоспособность, заместив их.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию

Как отметил политик, иностранные компании понесли потери после этого, в том числе репутационные, а российские успешно заняли и освоили их места. Экономические события, развернувшиеся с началом специальной военной операции на Украине, он назвал технологической блокадой России.

«Рассчитываем, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры. За последние полтора года они доказали, что они могут решать очень многие задачи», — заявил Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость для зарубежных инвестиций. Как отметил представитель Кремля, страна не теряет заинтересованности и продолжает создавать инфраструктуру для комфортных условий работы иностранных компаний, но в то же время «свободного выхода» из России для компаний из недружественных стран не может быть.

В то же время московский производитель медицинской продукции с наносеребром вышел на новые рынки, подписав договор о сотрудничестве с аптечной сетью в Калуге, а российские производители парфюмерии и косметики нарастили выпуск продукции для освоения зарубежных рынков. В сфере красоты работают около 700 российских производств, 100 из которых появились в течение последних двух лет.