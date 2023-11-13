Казань, 13 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Теплоход-буксир «Тибет», двигавшийся с двумя порожними баржами, сел на мель на Волге неподалёку от Казани. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба главка МЧС в Татарстане.

РИА Новости/Илья Наймушин

«В 14:43 мск от диспетчера водных путей поступило сообщение о посадке на мель теплохода-буксира «Тибет», проект № 112 с двумя порожними баржами на 1305-м км реки Волги вблизи города Казани», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате этого никто не пострадал, повреждений судна и разлива топлива не произошло.

По данным ведомства, на борту «Тибета» достаточное количество продуктов питания и топлива. На судне находятся восемь членов экипажа, следовавших по маршруту Новочебоксарск — Казань.

«Организовано взаимодействие с капитаном теплохода, пытаются сняться с мели самостоятельно», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября танкер «Виктория» из Владивостока подал сигнал бедствия. Судно село на мель недалеко от берега Невельского района Сахалина. В результате инцидента танкер не получил повреждений.

Судно «Александр Гусев» 17 октября село на мель в Баренцевом море. Позднее в этот же день стало известно, что инцидент произошёл в Кольском заливе у Большого Оленьего маяка.