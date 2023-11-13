Москва, 13 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Перестановка министров в британском правительстве и назначение на должность главы МИД Великобритания бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона стали вынужденными решениями. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог Наталья Ерёмина.

Zuma/TASS Дэвид Кэмерон

Ранее стало известно о назначении на пост министра иностранных дел Великобритании экс-премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Он сменил на этом посту Джеймса Клеверли, которого премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее назначил на должность главы МВД страны после увольнения с этого поста Суэллы Браверман, остро отреагировавшей на задержания митингующих в поддержку Палестины.

По мнению политолога Ерёминой, действующий британский премьер Риши Сунак не собирался проводить изменения в своём правительстве. Но противоречивые слова бывшей главы МВД страны о Палестине вынудили его пойти на перестановки.

«Тот факт, что он берёт кандидатов уже старой гвардии, в разное время бывших в правительстве, и просто тасует их, меняет местами, говорит о том, что у него (Риши Сунака. — Прим. ред.) нет на самом деле желания решать вопрос. Поэтому это вынужденная перестановка, вынужденное решение. Мы видим те же самые лица, только смену на разных должностях», — поделилась Ерёмина.

Она выразила уверенность, что от перестановки мест и возвращения в правительство экс-премьера по большому счёту ничего не изменится, внешняя политика Великобритании останется антироссийски настроенной. Тем более что Дэвид Кэмерон, будучи в новой должности, уже высказался относительно украинского конфликта, а также израильского. Он назвал их «устрашающими международными вызовами».

«Кэмерон никаких новых решений принимать не будет, он уже высказал свою позицию на предмет отношения к украинскому кризису. Поэтому в данном случае стратегия Великобритании неизменна. Скорее делается ставка на то, что он сохраняет большой значительный контакт со своими бывшими партнёрами по Евросоюзу, достаточно активно лоббирует интересы британских компаний. Это вопрос скорее экономического взаимодействия с точки зрения политики лоббизма», — отметила политолог.

К тому же, как она указала, Кэмерон даже после своей отставки с поста премьера продолжал заниматься лоббированием и продвижением своих кандидатов и интересов. И в своё время он также продвигал и кандидатуру Риши Сунака, а потому у руководителя британского парламента заранее налажен контакт с новым главой внешнеполитического ведомства.

«Это люди из близкого круга, которые друг друга поддерживают. Значит, мы видим и интерес укрепить свои ряды, поставить на посты единомышленников», — отметила Ерёмина.

Также политолог посоветовала не надеяться, что Кэмерон будет настроен на налаживание диалога с Москвой. Она напомнила, что, когда он был премьером, ему приходилось несколько раз лично общаться с российским лидером Владимиром Путиным, они даже выступали единым фронтом против терроризма, а сейчас Кэмерон, как и вся Британия. выступает против России.

Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 года. В 2016 году его отставки потребовали после раскрытия информации об офшорных счетах. Позже он сам согласился оставить свой пост, поскольку его политические амбиции не совпали с результатами референдума и желанием народа выйти из Евросоюза. Сам же Кэмерон надеялся сохранить членство Британии в европейской организации, но с учётом её масштабного реформирования. Исследования компании Ipsos Mori в марте 2016 г. показали, что деятельностью премьера были довольны лишь 34% респондентов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Браверман уже увольняли с поста министра внутренних дел. Тогда глава МВД пояснила, что решение об отставке связано с нарушением техническим правил. Речь идёт об инциденте, когда Браверман отправила коллеге со своей личной электронной почты официальный документ — черновик заявления министерства о миграции.