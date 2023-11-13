Москва, 13 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) чемпионом может стать петербургский «Зенит». Такой прогноз после завершения первого круга чемпионата дал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Шансы «Зенита» искусственный интеллект оценил в 57,9%, следует из таблицы в Telegram-канале. После 12-го тура это показатель равнялся 52%. Шансы на победу «Краснодара», который лидирует по итогам первого круга, суперкомпьютер оценил в 37,2% вместо 42%. На третьем месте в этом прогнозе ЦСКА ― 3%.

По оценке искусственного интеллекта, «Спартак» (0,3%) и «Крылья Советов» (0,2%) имеют меньше шансов на чемпионство, чем «Локомотив» и «Динамо» (по 0,7% соответственно).

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 15 встреч 15-го тура чемпионата России футбольный клуб «Краснодар» остаётся на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. 11 ноября футболисты на выезде сыграли вничью с «Зенитом». Хотя у обеих команд были шансы вырвать победу, матч завершился со счётом 1:1.

На второй позиции с 30 баллами стоит «Зенит». Далее следуют «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА. У каждой команды по 25 очков. «Спартак» в турнирной таблице занимает шестое место, набрав 24 очка. 12 ноября команда со счетом 2:1 обыграла «Ростов», который идёт на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Также 24 очка у «Локомотива».