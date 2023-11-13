Москва, 13 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Руководство Росгвардии отменило приказ, запрещавший дорабатывать штатное оружие и предписывавший убрать с него все элементы тюнинга, сообщил 13 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Он прокомментировал сообщение о введении запрета, опубликованном в Telegram-канале «Два майора». Политик отметил, что это не фейк.

«Приказ издал командир одной из дивизий ВНГ. Решением вышестоящего командования он уже отменён как необоснованный», — написал депутат.

Хинштейн также сообщил, что командование Росгвардии даст отдельную оценку инициативе запретить тюнинговать оружие в дивизии. Он добавил, что военнослужащих из этого подразделения не привлекают для выполнения задач СВО, но нужно поддержать инициативу тех, кто стремится повысить эффективность своего оружия.

«Уверен, подобная глупость единична. И незамедлительная реакция на неё со стороны руководства Росгвардии — тому подтверждение», — подчеркнул Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 19 июля приняла законопроект, позволяющий Росгвардии иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжёлую. В документе также изменили положение о применении росгвардейцами физической силы, спецсредств, оружия и боевой техники. Они могут применять технику при освобождении заложников и защите граждан, для обеспечения безопасности во время чрезвычайных ситуаций и массовых беспорядков и т.д.