Москва, 13 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала фото макета Российской орбитальной станции (РОС) и коммерческого модуля, представленного на Dubai Airshow. Фотографию 13 ноября выложили в Telegram-канале госкорпорации.

Госкорпорация «Роскосмос»

«Модульная архитектура станции позволяет создавать практически неограниченное количество модулей, как под различные целевые задачи, так и для различных пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также имеется возможность не только его непосредственной интеграции в основную конструкцию станции, но и создания обслуживаемого отдельно летающего модуля.

В «Роскосмосе» уточнили, что в коммерческом модуле могут разместить каюты для экипажа, панорамные иллюминаторы кругового обзора, зону кают-компании для отдыха космонавтов, зону приготовления и приёма пищи, а также рабочие места со средствами поддержки для длительных экспедиций в космосе. Модуль также могут оснастить дополнительными местами для хранения полезных грузов.

«Служебный отсек предназначен для размещения бортовых систем, выполняющих служебные функции модуля, при этом свободно летающий модуль обеспечивает дополнительную автономность и возможность получения условий, близких к глубокому космосу по уровню гравитации, вакуума и отсутствию дополнительных шумов и вибраций», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что создание РОС оценивается в сумму около 609 млрд рублей до 2032 года. Он уточнил, что в первые три года, в период с 2024 по 2026 год, для этого будет нужно 150 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил, что первый сегмент РОС выведут на орбиту в 2027 году. Глава государства добавил, что для предотвращения перерыва в пилотируемой космонавтике необходимо развивать РОС по мере исчерпания ресурсов МКС.