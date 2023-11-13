Москва, 13 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Противники России предпринимают попытки устроить ей долгосрочную научную блокаду. Но то, как они её задумывали, им не удалось осуществить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Денис Абрамов/РИА Новости

Он добавил, что государству удалось продолжить своё развитие в научной сфере, равно как и избежать массового оттока ведущих учёных. При этом зампредседателя Совбеза призвал внимательно следить за ситуацией в этой сфере.

Медведев напомнил, что 2022 год поставил Россию и отечественную науку перед серьёзными вызовами, связанными с обеспечением научного и технологического суверенитета. Политик сообщил, что РФ удалось значительно ослабить влияние санкций и продолжить развитие.

«Что скрывать, наши противники действительно попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как замысливалась нашими врагами», — сделал заявление Дмитрий Медведев.

Он рассказал, какое количество средств российские власти тратят на сферу науки. В прошлом году эти расходы составили 1,4 трлн рублей, а общие затраты на инновационную деятельность достигли 2,7 трлн рублей, уточнил зампредседателя СБ РФ. Вместе с тем он указал, что в научную сферу вовлечено значительное число людей, что делает Россию одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости населения исследованиями и разработками.

Как сообщало 14 июля ИА Регнум, в Российской академии наук рассказали, какие условия помогут помешать оттоку учёных из России. По мнению председателя Совета молодых учёных РФН Андрея Котельникова, этому поспособствуют повышение финансирования исследовательских проектов, а также предоставление возможности более свободно выбирать объект исследования.